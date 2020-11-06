İzmir'de Meryem Azra, 5. yaş gününü depremden etkilenen arkadaşlarıyla kutladı - Son Dakika

İzmir'de Meryem Azra, 5. yaş gününü depremden etkilenen arkadaşlarıyla kutladı
06.11.2020 13:49
İzmir'de 5 yaşına giren Meryem Azra Güven, 5 yaş gününü Bornova'da kurulan çadır kentte kalan arkadaşlarıyla kutladı.
İzmir'de 5 yaşına giren Meryem Azra Güven, 5 yaş gününü Bornova'da kurulan çadır kentte kalan arkadaşlarıyla kutladı.
Meryem Azra, Diyanet Vakfı ve İl Müftülüğü görevlilerinin desteğiyle 5. yaş gününü Bornova'daki çadırda kalan depremzede çocuklarla kutladı. Çadır kentte doğum günü pastasının üzerindeki mumları çadır kentteki çocuklarla kesen Meryem Azra, pastasını arkadaşlarına ikram etti.
Bayraklı İlçe Müftüsü İbrahim Türedioğlu, Şube Müdürü Hasan Övmek ve Kuran Kursu öğreticileri de Meryem Azra'yı yalnız bırakmadı.
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