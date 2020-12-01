İzmir'de, meslekten ihraç edilen polislere FETÖ operasyonu: 41 gözaltı - Son Dakika

İZMİR merkezli 5 ilde, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla irtibatta oldukları belirlenen, tamamı meslekten ihraç edilen ve polis memuru olan 41 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'ye yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, örgütün mahrem imamlarıyla irtibatta oldukları belirlenen, tamamı meslekten ihraç edilen ve polis memuru olan 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, şu ana kadar 41 kişi gözaltına alındı.