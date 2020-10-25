İzmir'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören kişi öldü - Son Dakika

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 11 Ekim'de Bozyaka Devlet Hastanesine kaldırılan ve daha sonra bir özel hastaneye sevk edilen Doğan A. (76), yoğun bakımdaki 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Meteoroloji'den 4 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı

Aliyev, "Türkiye sizi savaşa zorluyor" diyen ABD'li muhabire istediğini vermedi: Bu kadar harika bir dostumuz olduğu için oldukça gururluyuz