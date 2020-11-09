İzmir'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören 1 kişi daha öldü - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti.
Sahte içki tüketmesi sonrası iki hafta önce başvurduğu Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen Ali Yüksel, hayatını kaybetti.
Yüksel'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 39'a yükseldi.
- Kaynak: AA
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