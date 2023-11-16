İzmir'de raydan çıkan metro duvara çarptı! Çok sayıda ekip olay yerinde

İzmir'in Bornova ilçesinde, Fahrettin Altay-Evka 3 seferini yapmakta olan metro aracı raydan çıkıp, duvara çarptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kazada yaralananın olmadığını açıkladı.

RAYDAN ÇIKIP DUVARA ÇARPTI

Fahrettin Altay - Evka 3 seferini yapan metro aracı bugün saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Sanayi Metro durağında raydan çıkıp, duvara çarptı.

"YARALI OLMAMASI EN BÜYÜK SEVİNCİMİZDİR"

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada "Evka-3 yönünde sefer yapan metro trenimizin son vagonu, Sanayi İstasyonu girişinde raydan çıkmış ve peron duvarına çarpmıştır. Yaralı olmaması en büyük sevincimizdir.

"İŞLETİM 15 DAKİKA BİR SERVİS OLACAK ŞEKİLDE DEVAM ETMEKTEDİR"

Kazanın nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme başlatılmıştır. Trenin kaldırılması çalışmaları sürmektedir. Tek hattan işletim, 15 dakikada bir servis olacak şekilde devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.