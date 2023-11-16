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İzmir'de raydan çıkan metro duvara çarptı! Çok sayıda ekip olay yerinde - Son Dakika

İzmir'de raydan çıkan metro duvara çarptı! Çok sayıda ekip olay yerinde

16.11.2023 12:51  - Güncelleme: 12:53

İzmir'in Bornova ilçesinde raydan çıkan metro, peron duvarına çarptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada kazada yaralı olmadığı ifade edilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde, Fahrettin Altay-Evka 3 seferini yapmakta olan metro aracı raydan çıkıp, duvara çarptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kazada yaralananın olmadığını açıkladı.

İzmir'de raydan çıkan metro, peron duvarına çarptı

RAYDAN ÇIKIP DUVARA ÇARPTI

Fahrettin Altay - Evka 3 seferini yapan metro aracı bugün saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Sanayi Metro durağında raydan çıkıp, duvara çarptı.

İzmir'de raydan çıkan metro, peron duvarına çarptı

"YARALI OLMAMASI EN BÜYÜK SEVİNCİMİZDİR"

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada "Evka-3 yönünde sefer yapan metro trenimizin son vagonu, Sanayi İstasyonu girişinde raydan çıkmış ve peron duvarına çarpmıştır. Yaralı olmaması en büyük sevincimizdir.

İzmir'de raydan çıkan metro, peron duvarına çarptı

"İŞLETİM 15 DAKİKA BİR SERVİS OLACAK ŞEKİLDE DEVAM ETMEKTEDİR"

Kazanın nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme başlatılmıştır. Trenin kaldırılması çalışmaları sürmektedir. Tek hattan işletim, 15 dakikada bir servis olacak şekilde devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

İzmir'de metro aracı raydan çıkıp peron duvarına çarptı
İzmir'de raydan çıkan metro, peron duvarına çarptı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam İzmir'de raydan çıkan metro duvara çarptı! Çok sayıda ekip olay yerinde - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de raydan çıkan metro duvara çarptı! Çok sayıda ekip olay yerinde - Son Dakika
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