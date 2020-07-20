İzmir'de metro inşaatı sırasında bir iş yerinde hasar oluştu - Son Dakika

İzmir'de metro inşaatı sırasında bir iş yerinde hasar oluştu

İzmir'de metro inşaatı sırasında bir iş yerinde hasar oluştuİZMİR'de yürütülen metro hattı çalışmasında bir iş yerinin duvarında hasar meydana geldi.

İzmir'de metro inşaatı sırasında bir iş yerinde hasar oluştu

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İZMİR'de yürütülen metro hattı çalışmasında bir iş yerinin duvarında hasar meydana geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2 yıl önce ihale ettiği Fahrettin Altay- Narlıdere Metro Hattı'nın yüklenici firması, Narlıdere ilçesine bağlı Gümüş Sokak'ta çalışmalarını yürütürken Ramazan Çengel'e (52) ait demirci atölyesinin duvarında hasar oluştu. Çengel'in başvurusu üzerine belediye ve firma yetkililerinin incelemeleri sonucu iş yeri tedbir amaçlı yıkıldı. Yüklenici firma ise zeminde sağlamlaştırma çalışması yaptı.

Öte yandan iş yerinde oluşan zararın Belediye tarafından karşılanacağı belirtilirken, Çengel'in ise belediyeden ve firmadan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Fahrettin Altay, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 03:51 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de metro inşaatı sırasında bir iş yerinde hasar oluştu - Son Dakika
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