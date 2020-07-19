İzmir'de metro inşaatı sırasında hasar gören iş yeri yıkıldı - Son Dakika

İZMİR'de devam eden metro hattı çalışmasında, bir iş yerinin duvarında hasar meydana geldi. İnceleme sonucu iş yeri yıkılıp, zeminde sağlamlaştırma çalışması yapıldı. Oluşan zararın belediye tarafından karşılanacağı belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2 yıl önce ihale ettiği Fahrettin Altay- Narlıdere Metro Hattı'nın yüklenici firması, Narlıdere ilçesine bağlı Gümüş Sokak'ta çalışmalarını yürütürken Ramazan Çengel'e (52) ait demirci atölyesinin duvarında hasar oluştu. Çengel'in başvurusu üzerine belediye ve firma yetkililerinin incelemeleri sonucu, iş yeri önlem amaçlı yıkıldı. Yüklenici firma ise zeminde sağlamlaştırma çalışması yaptı. Öte yandan iş yerinde oluşan zararın belediye tarafından karşılanacağı belirtilirken, Çengel'in ise belediyeden ve firmadan şikayetçi olmadığı öğrenildi.