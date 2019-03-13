İzmir'de metro vagonu yer altı park alanı inşaatında göçük
1 saat önce
Konak ilçesinde yapımı devam eden metro vagonu yer altı park alanının inşaatında göçük meydana geldi.
Konak
ilçesinde yapımı devam eden metro vagonu yer altı park alanının inşaatında göçük meydana geldi. Göçük altında kaldığı tahmin edilen 2 bekçiyi arama çalışmaları başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:20
İzmir'de Metro Yeraltı Park İstasyonu İnşaatında Göçük: 2 Bekçi Göçük Altında
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