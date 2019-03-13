Son Dakika Haberleri: İzmir'de metro vagonu yer altı park alanı inşaatında göçük

İzmir'de metro vagonu yer altı park alanı inşaatında göçük

1 saat önce

Konak ilçesinde yapımı devam eden metro vagonu yer altı park alanının inşaatında göçük meydana geldi.

İzmir'de metro vagonu yer altı park alanı inşaatında göçük, System.String[]
Konak ilçesinde yapımı devam eden metro vagonu yer altı park alanının inşaatında göçük meydana geldi. Göçük altında kaldığı tahmin edilen 2 bekçiyi arama çalışmaları başlatıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:20 

Konak, Ekonomi
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