İzmir'de Metro Vagonu Yer Altı Park Alanı İnşaatındaki Göçük

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, Halkapınar'da meydana gelen göçüğün altında kaldıkları tahmin edilen bekçilerin kurtarılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, Halkapınar'da meydana gelen göçüğün altında kaldıkları tahmin edilen bekçilerin kurtarılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi mart ayı ikinci olağan meclis toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan başkanlığında belediye meclis salonunda yapıldı.



Aydoğan, toplantının açılışında yaptığı açıklamada, kentte üzücü bir olayın yaşandığını belirterek, "Halkapınar'da 150 vagonluk bir yer altı metro otoparkı inşaatında çok yağışlardan dolayı 20 metrelik bir yerde çökme oldu. İki kişinin göçük altında olduğu tahmin ediliyor. Şu ana kadar tüm ekipler AFAD da dahil olmak üzere çalışıyor. İnşallah böyle bir şey yoktur." diye konuştu.



AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Sözcüsü Hakkı Durmaz da olayın kendilerini de çok üzdüğünü söyledi.



Arama ve kurtarma ekiplerinin göçük altında kaldıkları tahmin edilen bekçileri bulmak için seferberlik ilan ettiğini dile getiren Durmaz, "İlerleyen saatlerde 2 arkadaşımızdan inşallah mutlu haberler gelir. Göçük altında çıkarılır, biz de bunun ümidini taşımaktayız. Tüm büyükşehir ailesine geçmiş olsun diyoruz." şeklinde konuştu.



CHP İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Sözcüsü Bülent Çetinkaya ise göçükte kaybolan bekçilere bir an önce ulaşılmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

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