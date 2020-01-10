İzmir'de metro ve tramvay 2019'da 140 milyon yolcu taşıdı - Son Dakika
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İzmir'de metro ve tramvay 2019'da 140 milyon yolcu taşıdı

6 saat önce

İzmir'de metro ve tramvaylar 2019 yılında 140 milyon yolcu taşıdı.

İzmir'de metro ve tramvay 2019'da 140 milyon yolcu taşıdı, System.String[]

İzmir'de metro ve tramvaylar 2019 yılında 140 milyon yolcu taşıdı.


İzmir'de metro ve tramvaylar bir yılda toplam 6 milyon kilometre yol yaparak Türkiye'yi bir uçtan diğer uca 540 defa kat etti. 8 ay önce başlatılan ve zaman içinde kapsamı genişletilen 'Baykuş' adlı gece seferleri ise 80 bin yolcuya hizmet verdi. İzmir'de metro yılda yaklaşık 100 milyon yolcu taşırken, iki ayrı hat halinde hizmet veren Konak ve Karşıyaka tramvayları ise 40 milyon kişinin ulaşım ihtiyacına yanıt verdi. Toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanan 11 milyon 65 yaş ve üstü İzmirli, ulaşımını metro ve tramvayla sağladı. 100 bin bisikletli yolcu da metro ve tramvayı kullandı.


Metro ve tramvayda bir günde taşınan yolcu sayısı ise 542 bini buldu. Belediyeden sosyal yardım alan ve 0-5 yaş arasında çocuğu bulunan ailelere, çocukla birlikte ayda 10 kez ücretsiz olarak toplu taşıma kullanma hakkı veren Çocuk İzmirim Kart uygulaması da 2019'un ikinci yarısında hayata geçirildi. Çocuk İzmirim Kart ile metro ve tramvayda seyahat eden yolcuların sayısı ilk 5 ayda 3 bini geçti. - İZMİR

Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:32 Kaynak: İHA
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