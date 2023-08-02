İzmir'de metro ve tramvay grevi sona erdi - Son Dakika
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İzmir'de metro ve tramvay grevi sona erdi

02.08.2023 15:20

İzmir'de metro ve tramvay çalışanlarının grevi sona erdi. İki gün süren grevin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ile anlaşan çalışanların alacakları ücretler Başkan Soyer tarafından açıklandı. Grev nedeniyle yaşanan zorluklar sona erdi ve İzmir trafiği normale döndü. Vatandaşlar grevin bitmesinden memnun olduklarını belirtti.

İzmir ulaşımının can damarı olan metro ve tramvaydaki grev nedeniyle İzmirliler iki gün boyunca zor anlar yaşadı. Günde yaklaşık 400 bin kişinin kullandığı metro ve tramvayı kullanamayan vatandaşlar otobüs duraklarında büyük yoğunluk oluşturdu. Hem özel araç kullanımının artması hem de otobüs seferlerinin artması nedeniyle kent trafiğinde yoğunluk meydana geldi. Anlaşmanın sağlandığı, grevin sona erdiği müjdesini de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

İzmir'de metro ve tramvay grevi sonlandı! En düşük maaş 22 bin 105 TL oldu

EN DÜŞÜK MAAŞ 22 BİN 105 TL

Başkan Soyer, bugün yine sosyal medya hesabından anlaşmayla ilgili paylaşımda bulunarak, İzmir Metro AŞ çalışanlarının alacağı en düşük ve en yüksek maaşı açıkladı. Başkan Soyer'in açıklamasına göre, en düşük maaş 22 bin 105 TL olurken en yüksek maaş 25 bin 9 TL oldu. Soyer açıklamasında şu sözlere yer verdi: "Demiryol-İş Sendikası ile sürdürdüğümüz TİS görüşmelerinde; en düşük 22 bin 105 lira, en yüksek 25 bin 9 lira olan teklifimizdeki yevmiye ücretlerini sendika aynen kabul etti. Belediyemiz de diğer sosyal haklarda ortalama yüzde 7 artışa rıza gösterdi. Böylece grevi sonlandıracak mutabakat sağlanmış oldu. Hem Belediyenin tüm çalışanları için sürdürdüğü ücret politikasındaki denge korundu hem de her iki tarafın yaptığı fedakarlıkla anlaşma noktası bulundu. Süreç boyunca sabreden, destek olan tüm vatandaşlarımıza ve çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum."

İzmir'de metro ve tramvay grevi sonlandı! En düşük maaş 22 bin 105 TL oldu

VATANDAŞLAR GREVİN BİTMESİNDEN MEMNUN

İki gün boyunca hem toplu ulaşımda hem de trafikte zor anlar yaşayan vatandaşlar, grevin bitmesi nedeniyle memnun olduklarını söylediler. Ekrem Bozkır adlı vatandaş, "Çalışanlar grev yapmakta haklıydı, haklarını almak istediler. Gideceğimiz yere yetiştik bugün itibarı ile sonunda her şey normale döndü. Buraya metroyla geldim" dedi.

Vatandaşlardan Mahmut Umul, "Çok zorluk yaşamıştık. 2 gün boyunca trafik çok sıkışıktı. İşe gidenler geç kaldılar. Grevin çok etkisi oldu. Grevin bitmesi nedeniyle bugün çok daha güzel oldu" derken Fatma Polat adlı vatandaş ise "Bugün rahatız, gideceğimiz yere yetişebildik" açıklamasında bulundu.

İzmir'de metro ve tramvay grevi sonlandı! En düşük maaş 22 bin 105 TL oldu
Kaynak: İHA
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