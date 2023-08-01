İzmir'de Metro ve Tramvay Seferleri Yarın Yeniden Başlıyor - Son Dakika
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İzmir'de Metro ve Tramvay Seferleri Yarın Yeniden Başlıyor

02.08.2023 00:59

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç, 625 metro ve tramvay çalışanını ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yaşanan olumsuzluk nedeniyle 2 gündür durdurulan metro ve tramvay seferlerinin yarın sabah yeniden faaliyetine başlayacağını duyurdu. İki gün süren grevde metro ve tramvayların kullanım dışı kalması kent trafiğinde olumsuzluğa neden olurken, otobüs duraklarında ve caddelerde yoğunluk yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

İzmir'de 625 metro ve tramvay çalışanını ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yaşanılan olumsuzluk nedeniyle 2 gündür durdurulan metro ve tramvay seferleri yarın yeniden başlıyor. Sıkıntıların bittiğini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Çok şükür, çok mutluyum." dedi. Tunç Soyer, metro ve tramvay çalışanlarına ilişkin sosyal medya üzerinden yazılı açıklama yaparak, yaşanan sıkıntıların sona erdiğini ve seferlerin tekrar başlayacağını belirtti.

METRO VE TRAMVAYLAR İKİ GÜNDÜR ÇALIŞMIYORDU

İzmir'de, 625 metro ve tramvay çalışanını ilgilendiren toplu iş sözleşme görüşmelerinin olumsuzlukla sonuçlanması nedeniyle metro ve tramvay seferleri iki gün önce durduruldu. İki gün süren grevde metro ve tramvayların kullanım dışı kalması kent trafiğinde olumsuzluğa neden olurken, otobüs duraklarında ve caddelerde yoğunluk yaşandı.

"ÇOK ŞÜKÜR, ÇOK MUTLUYUM"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, metro ve tramvay çalışanlarına ilişkin sosyal medya üzerinden yazılı açıklama yaptı. Soyer, "Çok şükür, çok mutluyum. Metro ve tramvaylarımız yarın sabahtan itibaren tekrar çalışmaya başlıyor. 2 gündür yaşanan büyük sıkıntılar bittiği için çok sevinçliyim. Tüm İzmirlileri sevgi ve saygıyla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

İzmir'de Metro ve Tramvay Seferleri Yarın Başlıyor
Kaynak: DHA
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Metro ve Tramvay Seferleri Yarın Yeniden Başlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de Metro ve Tramvay Seferleri Yarın Yeniden Başlıyor - Son Dakika
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