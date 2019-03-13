Son Dakika Haberleri: İzmir'de, Metro Yer Altı Park İstasyonu İnşaatında Göçük (4)

İzmir'de, Metro Yer Altı Park İstasyonu İnşaatında Göçük (4)

1 saat önce

ÇALIŞANLAR FARK ETMİŞİzmir Büyükşehir Belediyesi'nce metro vagonlarının park ihtiyacının karşılanması için Halkapınar semtinde yapımı sürdürülen, 115 vagonluk, 2 katlı yer altı park istasyonunda gece meydana gelen göçüğü, sabah saatlerinde şantiyeye gelen çalışanların fark ettiği belirtildi.

İzmir'de, Metro Yer Altı Park İstasyonu İnşaatında Göçük (4), System.String[]
ÇALIŞANLAR FARK ETMİŞ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce metro vagonlarının park ihtiyacının karşılanması için Halkapınar semtinde yapımı sürdürülen, 115 vagonluk, 2 katlı yer altı park istasyonunda gece meydana gelen göçüğü, sabah saatlerinde şantiyeye gelen çalışanların fark ettiği belirtildi. Gece etkili olan sağanağın da etkisiyle meydana geldiği sanılan göçük sırasında, su borusu patlarken, yer altındaki imalatın beton duvarları ve demirler açığa çıktı.

EĞİTİMLİ KÖPEKLERLE ARAMA Çalışanların haber vermesinin ardından şantiyeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD görevlileri, göçük alanında eğitimli köpeklerle arama yaptı. İlk aramadan sonuç alınamadı. Ekipler, arama çalışmalarını sürdürüyor.

Umut KARAKOYUN- Hande NAYMAN/İZMİR,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:02 Kaynak: DHA

Sabah, Halkapınar, Güncel
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