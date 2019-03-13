İzmir'de, Metro Yer Altı Park İstasyonu İnşaatında Göçük (3)
34 dakika önce
BEKÇİNİN AĞABEYİ ŞANTİYEYE GELDİİzmir Büyükşehir Belediyesi'nce metro vagonlarının park ihtiyacının karşılanması için Halkapınar semtinde yapımı sürdürülen, 115 vagonluk, 2 katlı yer altı park istasyonunda gece meydana gelen göçüğün altında kalanların, bekçiler Mehmet Çiftçi ile Mehmet Ali...
BEKÇİNİN AĞABEYİ ŞANTİYEYE GELDİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce metro vagonlarının park ihtiyacının karşılanması için Halkapınar semtinde yapımı sürdürülen, 115 vagonluk, 2 katlı yer altı park istasyonunda gece meydana gelen göçüğün altında kalanların, bekçiler Mehmet Çiftçi ile Mehmet Ali Yalçın olduğu sanılıyor. Kardeşi Mehmet Çiftçi'den geceden beri haber alamayan Fevzi Çiftçi, öğle saatlerinde, eğitimli köpeklerle arama çalışmalarının yapıldığı göçük alanına geldi. Fevzi Çiftçi, ev ve çocuk sahibi kardeşinden geceden beri haber alamadığı için şantiyeye geldiğini belirterek, endişeli olduğunu söyledi.
Umut KARAKOYUN- Hande NAYMAN/İZMİR,
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:22 Kaynak: DHA
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