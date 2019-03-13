İzmir'de, Metro Yer Altı Park İstasyonu İnşaatında Göçük (3)

BEKÇİNİN AĞABEYİ ŞANTİYEYE GELDİİzmir Büyükşehir Belediyesi'nce metro vagonlarının park ihtiyacının karşılanması için Halkapınar semtinde yapımı sürdürülen, 115 vagonluk, 2 katlı yer altı park istasyonunda gece meydana gelen göçüğün altında kalanların, bekçiler Mehmet Çiftçi ile Mehmet Ali...

BEKÇİNİN AĞABEYİ ŞANTİYEYE GELDİ



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce metro vagonlarının park ihtiyacının karşılanması için Halkapınar semtinde yapımı sürdürülen, 115 vagonluk, 2 katlı yer altı park istasyonunda gece meydana gelen göçüğün altında kalanların, bekçiler Mehmet Çiftçi ile Mehmet Ali Yalçın olduğu sanılıyor. Kardeşi Mehmet Çiftçi'den geceden beri haber alamayan Fevzi Çiftçi, öğle saatlerinde, eğitimli köpeklerle arama çalışmalarının yapıldığı göçük alanına geldi. Fevzi Çiftçi, ev ve çocuk sahibi kardeşinden geceden beri haber alamadığı için şantiyeye geldiğini belirterek, endişeli olduğunu söyledi.



Umut KARAKOYUN- Hande NAYMAN/İZMİR,





Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Çiftçiyi "Tarlanda Kralın Hazinesi Var" Diyerek Dolandırmak İstediler

İzmir'de Metro Yeraltı Park İstasyonu İnşaatında Göçük: 2 Bekçi Göçük Altında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eşini Kaybeden Demet Akbağ'ı Aradı

Erdoğan'a "Diktatör" Diyen Netanyahu'ya AK Parti'den Çok Sert Cevap: Aynen İade Ediyoruz