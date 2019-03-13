Son Dakika Haberleri: İzmir'de Metro Yer Altı Park İstasyonu İnşaatında Göçük

İzmir'de Metro Yer Altı Park İstasyonu İnşaatında Göçük

21 dakika önce

İzmir'de metro yer altı park istasyonu inşaatında göçük (7)ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI GECE DE DEVAM EDECEKİzmir'de iki bekçinin göçük altında kaldığı tahmin edilen Büyükşehir Belediyesi metro yeraltı otoparkı inşaatında başlatılan arama kurtarma çalışmaları, gece de devam edecek.

İzmir'de metro yer altı park istasyonu inşaatında göçük (7)

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI GECE DE DEVAM EDECEK

İzmir'de iki bekçinin göçük altında kaldığı tahmin edilen Büyükşehir Belediyesi metro yeraltı otoparkı inşaatında başlatılan arama kurtarma çalışmaları, gece de devam edecek. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) 15 kişi, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve çalışmaları yürüten yüklenici firmanın ekipleri, alanda göçük altında kaldığı tahmin edilen Mehmet Çiftçi ve Mehmet Ali Yalçın'ı aramayı sürdürüyor. Bölgede, gece çalışmaların yürütülebilmesi için ışıklandırma yapıldı. Vinç ve kepçe ile sürdürülen çalışmalara, yer yer ekipler küreklerle müdahale ediyor.

Öte yandan Kızılay, bölgede ayran, çorba ve pide dağıttı. Çiftçi ve Yalçın'ın aileleri de arama- kurtarma çalışmalarını endişeli ve acılı gözlerle izledi. Aileler zaman zaman gözyaşlarına boğuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:41 Kaynak: DHA

İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de Metro Yeraltı Park İstasyonu İnşaatında Göçük: 2 Bekçi Göçük Altında Genç Kızların Tehlikeli Yolculuğu Kamerada

Yakınları, Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika'nın Cenazesini Teslim Aldı İşe Alınmayınca Üst Geçide Çıkarak İntihara Kalkıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 19:02:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de Metro Yer Altı Park İstasyonu İnşaatında Göçük
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]