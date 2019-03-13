Son Dakika Haberleri: İzmir'de Metro Yer Altı Park İstasyonu İnşaatında Göçük (7)

İzmir'de Metro Yer Altı Park İstasyonu İnşaatında Göçük (7)

1 saat önce

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI GECE DE DEVAM EDECEKİzmir Büyükşehir Belediyesi metro yer altı park istasyonu inşaatında meydana gelen göçükte, enkaz altında kaldıkları sanılan bekçiler Mehmet Çiftçi ile Mehmet Ali Yalçın'ı kurtarmak için çalışmaların gece de devam edeceği belirtildi.

İzmir'de Metro Yer Altı Park İstasyonu İnşaatında Göçük (7), System.String[]
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI GECE DE DEVAM EDECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi metro yer altı park istasyonu inşaatında meydana gelen göçükte, enkaz altında kaldıkları sanılan bekçiler Mehmet Çiftçi ile Mehmet Ali Yalçın'ı kurtarmak için çalışmaların gece de devam edeceği belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) 15 kişi, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve çalışmaları yürüten yüklenici firmanın ekipleri, alanda göçük altında kaldığı sanılan Çiftçi ve Yalçın'ı aramayı sürdürüyor. Bölgede, gece de çalışmaların yürütülebilmesi için ışıklandırma yapıldı. Vinç ve kepçe ile sürdürülen çalışmalarda, ekipler yer yer kürek de kullanıyor.

Öte yandan, Kızılay, bölgede ayran, çorba ve pide dağıttı. Mehmet Çiftçi ve Mehmet Ali Yalçın'ın aileleri arama- kurtarma çalışmalarını endişeli ve acılı gözlerle izledi. Zaman zaman gözyaşlarına boğulan aileleri sağlık ekipleri ve yakınları sakinleştirdi.

Umut KARAKOYUN/İZMİR,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:59 Kaynak: DHA

Mehmet Ali Yalçın, Güncel
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