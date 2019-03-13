Son Dakika Haberleri: İzmir'de Metro Yer Altı Park İstasyonu İnşaatında Göçük

İzmir'de Metro Yer Altı Park İstasyonu İnşaatında Göçük

15 dakika önce

İzmir'de metro yer altı park istasyonu inşaatında göçük (8)GÖÇÜK ALTINDA KALANLARIN YAKINLARINDAN TEPKİİzmir'de Büyükşehir Belediyesi'nin metro vagonları için bir firma aracılığı ile yaptırdığı yeraltı otoparkında meydana gelen göçük altında kaldığı tahmin edilen bekçi Mehmet Çiftçi ve Mehmet...

İzmir'de Metro Yer Altı Park İstasyonu İnşaatında Göçük, System.String[]
İzmir'de metro yer altı park istasyonu inşaatında göçük (8)

GÖÇÜK ALTINDA KALANLARIN YAKINLARINDAN TEPKİ

İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'nin metro vagonları için bir firma aracılığı ile yaptırdığı yeraltı otoparkında meydana gelen göçük altında kaldığı tahmin edilen bekçi Mehmet Çiftçi ve Mehmet Ali Yalçın'ın yakınlarından bazıları, arama kurtarma çalışmalarının yavaş ilerlediğini savunarak, görevlilere tepki gösterdi.

Tepkiler üzerine AFAD'dan bir görevli ailelerin yanına gelerek, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Görevli, göçük alanında olması gerektiği gibi çalıştıklarını, bu süreci hızlandırmaları halinde yaşama şansını azaltacakları endişesini taşıdıklarını söyledi. Aile bireylerinden bazıları, çalışmaların yapıldığı alana götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 08:14 Kaynak: DHA

İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de Metro Yeraltı Park İstasyonu İnşaatında Göçük: 2 Bekçi Göçük Altında Genç Kızların Tehlikeli Yolculuğu Kamerada

Yakınları, Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika'nın Cenazesini Teslim Aldı İşe Alınmayınca Üst Geçide Çıkarak İntihara Kalkıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 20:29:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de Metro Yer Altı Park İstasyonu İnşaatında Göçük
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]