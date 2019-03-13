Son Dakika Haberleri: İzmir'de Metro Yeraltı Park İstasyonu İnşaatında Göçük

İzmir'de Metro Yeraltı Park İstasyonu İnşaatında Göçük

3 dakika önce

İZMİR'de metro trenleri için yeraltı park istasyonu çalışmaları sırasında göçük meydana geldi.

İzmir'de Metro Yeraltı Park İstasyonu İnşaatında Göçük, System.String[]
İZMİR'de metro trenleri için yeraltı park istasyonu çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. İki bekçinin göçük altında kaldığı sanılırken, arama- kurtarma çalışmalarına başlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sayıları giderek artan metro vagonlarının park ihtiyacını karşılamak için, Halkapınar Semti'nde 2 katlı yeraltı parkı yapmak için bir süredir çalışmalarını sürdürüyor. Aynı anda 115 vagonun park edebileceği, yapım çalışmaları süren tesiste bugün saat 03.00 sıralarında göçük meydana geldiği belirtildi. Şantiyede bulunan iki bekçiye ulaşılamadığı, göçük altında kaldıklarının sanıldığı belirtildi. Olayın ardından arama- kurtarma çalışmalarına başlandı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:09 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Demet Akbağ'ın Eşinin Hayatını Kaybettiği Trafik Kazasında Detaylar Ortaya Çıktı Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika'nın Ölümü Sanat Dünyasını Yasa Boğdu

Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika Kimdir? Son Dakika! İzmir'de Metro Yeraltı Park İstasyonu İnşaatında Göçük: 2 İşçi Göçük Altında
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 11:12:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de Metro Yeraltı Park İstasyonu İnşaatında Göçük
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]