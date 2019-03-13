İzmir'de Metro Yeraltı Park İstasyonu İnşaatında Göçük-2
1 saat önce
İzmir'de metro yeraltı park istasyonu inşaatında göçük-2(Tür: Yurt)
İzmir
'de metro yeraltı park istasyonu inşaatında göçük-2
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:17 Kaynak: DHA
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