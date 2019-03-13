Son Dakika Haberleri: İzmir'de Metro Yeraltı Park İstasyonu İnşaatında Göçük-3

İzmir'de Metro Yeraltı Park İstasyonu İnşaatında Göçük-3

1 saat önce

İzmir'de metro yeraltı park istasyonu inşaatında göçük-3(Tür: Yurt)

İzmir'de metro yeraltı park istasyonu inşaatında göçük-3

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:33 Kaynak: DHA

İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika'nın Ölümü Sanat Dünyasını Yasa Boğdu Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika Kimdir?

İzmir'de Metro Yeraltı Park İstasyonu İnşaatında Göçük: 2 Bekçi Göçük Altında Genç Kızların Tehlikeli Yolculuğu Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 13:12:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de Metro Yeraltı Park İstasyonu İnşaatında Göçük-3
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]