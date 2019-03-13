İzmir'de Metro Yeraltı Park İstasyonu İnşaatında Göçük (3)
1 saat önce
İZMİR'de metro trenleri için yeraltı park istasyonu çalışmaları sırasında göçük meydana geldi.
İZMİR'de metro trenleri için yeraltı park istasyonu çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. İki bekçinin göçük altında kaldığı sanılırken, arama- kurtarma çalışmalarına başlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi
, sayıları giderek artan metro vagonlarının park ihtiyacını karşılamak için, Halkapınar
Semti'nde 2 katlı yeraltı parkı yapmak için bir süredir çalışmalarını sürdürüyor. Aynı anda 115 vagonun park edebileceği, yapım çalışmaları süren tesiste bugün saat 03.00 sıralarında göçük meydana geldiği belirtildi. Şantiyede bulunan iki bekçiye ulaşılamadığı, göçük altında kaldıklarının sanıldığı belirtildi. Olayın ardından arama- kurtarma çalışmalarına başlandı. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:39 Kaynak: DHA
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