Son Dakika Haberleri: İzmir'de Metro Yeraltı Park İstasyonu İnşaatında Göçük (3)

İzmir'de Metro Yeraltı Park İstasyonu İnşaatında Göçük (3)

56 dakika önce

AĞABEYİ ŞANTİYEYE GELDİİzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, metro vagonlarının park ihtiyacını karşılamak için, Halkapınar semtinde yapımını sürdürdüğü 115 vagonluk yeraltı parkında gece meydana gelen göçüğün altında kalanlardan birinin gece bekçisi Mehmet Çiftçi olduğu sanılıyor.

İzmir'de Metro Yeraltı Park İstasyonu İnşaatında Göçük (3), System.String[]
AĞABEYİ ŞANTİYEYE GELDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, metro vagonlarının park ihtiyacını karşılamak için, Halkapınar semtinde yapımını sürdürdüğü 115 vagonluk yeraltı parkında gece meydana gelen göçüğün altında kalanlardan birinin gece bekçisi Mehmet Çiftçi olduğu sanılıyor. Mehmet Çiftçi'nin ağabeyi Fevzi Çiftçi, kardeşinden haber alamayınca göçük meydana gelen şantiyeye geldi. Kardeşinden dün geceden beri haber alamadığı için buraya geldiğini belirten Çiftçi, endişeli olduğunu söyledi. Evli olan ve çocukları bulunan Mehmet Çiftçi'yi arama çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Göçük altında kaldığı sanılan Mehmet Çiftçi'nin ağabeyi Fevzi Çiftçi ile röp

Genel ve detay görüntüler

Haber: Umut KARAKOYUN, Hande NAYMAN -Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:05 Kaynak: DHA

Halkapınar, Güncel
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