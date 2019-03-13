İzmir'de Metro Yeraltı Park İstasyonu İnşaatında Göçük (3)
56 dakika önce
AĞABEYİ ŞANTİYEYE GELDİİzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, metro vagonlarının park ihtiyacını karşılamak için, Halkapınar semtinde yapımını sürdürdüğü 115 vagonluk yeraltı parkında gece meydana gelen göçüğün altında kalanlardan birinin gece bekçisi Mehmet Çiftçi olduğu sanılıyor.
AĞABEYİ ŞANTİYEYE GELDİ İzmir Büyükşehir Belediyesi
'nin, metro vagonlarının park ihtiyacını karşılamak için, Halkapınar
semtinde yapımını sürdürdüğü 115 vagonluk yeraltı parkında gece meydana gelen göçüğün altında kalanlardan birinin gece bekçisi Mehmet Çiftçi olduğu sanılıyor. Mehmet Çiftçi'nin ağabeyi Fevzi Çiftçi, kardeşinden haber alamayınca göçük meydana gelen şantiyeye geldi. Kardeşinden dün geceden beri haber alamadığı için buraya geldiğini belirten Çiftçi, endişeli olduğunu söyledi. Evli olan ve çocukları bulunan Mehmet Çiftçi'yi arama çalışmaları sürüyor.
Görüntü Dökümü
--------
Göçük altında kaldığı sanılan Mehmet Çiftçi'nin ağabeyi Fevzi Çiftçi ile röp
Genel ve detay görüntüler
Haber: Umut KARAKOYUN, Hande NAYMAN -Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:05 Kaynak: DHA
Çiftçiyi "Tarlanda Kralın Hazinesi Var" Diyerek Dolandırmak İstediler
İzmir'de Metro Yeraltı Park İstasyonu İnşaatında Göçük: 2 Bekçi Göçük Altında
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eşini Kaybeden Demet Akbağ'ı Aradı
Erdoğan'a "Diktatör" Diyen Netanyahu'ya AK Parti'den Çok Sert Cevap: Aynen İade Ediyoruz