Son Dakika Haberleri: İzmir'de Metro Yeraltı Park İstasyonu İnşaatında Göçük-5

İzmir'de Metro Yeraltı Park İstasyonu İnşaatında Göçük-5

2 saat önce

İzmir'de metro yeraltı park istasyonu inşaatında göçük-5(Tür: Yurt)

İzmir'de metro yeraltı park istasyonu inşaatında göçük-5

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:18 Kaynak: DHA

İzmir, Güncel
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