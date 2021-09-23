İzmir'de metruk ev, alev alev yandı - Son Dakika

İZMİR'in Konak ilçesindeki tek katlı metruk evde yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle büyüyen alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alsancak'ta, Yüzbaşı Şerafettin Sokak'taki tek katlı metruk evde yangın çıktı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle büyüyen alevler, çevredekileri korkuttu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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