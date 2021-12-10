İzmir'de Mevlânâ Celaleddin-i Rumi'yi anma gecesi - Son Dakika
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İzmir'de Mevlânâ Celaleddin-i Rumi'yi anma gecesi

10.12.2021 00:10
İzmir'de Mevlânâ Celaleddin-i Rumi'yi anma gecesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 748 yıl önce hayata veda eden Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin ölüm gecesi olan ve Mevlevilikte Rabb'ine, sevgiliye kavuşmayı simgeleyen Şeb-i Arus anma töreni düzenledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 748 yıl önce hayata veda eden Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin ölüm gecesi olan ve Mevlevilikte Rabb'ine, sevgiliye kavuşmayı simgeleyen Şeb-i Arus anma töreni düzenledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 748 yıl önce (17 Aralık 1273 tarihinde) hayata veda eden Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin ölüm gecesi olan ve Mevlevilikte Rabb'ine, sevgiliye kavuşma gecesi olarak adlandırılan Şeb-i Arus anma töreni düzenledi. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon?da "Gel, ne olursan ol yine gel" çağrısıyla yapılan törende; on beş kişilik Mıtrıp Heyeti, on bir kişilik Semazen Ekibi, bir Dede (postniş) ve Solist Muhammed Emin Ayaz yer aldı. Etkinliğin sanat yönetmenliğini Selçuk Gönüldaş üstlendi. Aydoğan'dan Soyer'e teşekkür Mevlana'nın sözleriyle konuşmasına başlayan Konyalılar Birliği Federasyonu ve Konyalılar Vakfı Genel Başkanı Mehmet Aydoğan, "Bu gece burada 19. Şeb-i Arus törenini yapıyoruz. Bu gecede emeği olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mustafa Özuslu'ya çok teşekkür ederim" dedi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ise Mevlana'nın hayatı hakkında konuştu. Köse, "Mevlana'nın yaşadığımız dünyada çok güçlü kökleri var. Bugün anlamaya çalıştığımız Mevlana'nın mesajlarına bugünün insanlarının çok büyük ihtiyacı var" dedi. Kimler katıldı? İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, katılımın ücretsiz olduğu anma törenine İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Konyalılar Birliği Federasyonu ve Konyalılar Vakfı Genel Başkanı Mehmet Aydoğan, Konyalılar Birliği Federasyonu ve Konyalılar Vakfı üyeleri, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, dernekler, odaların başkanları ile temsilcileri ve yurttaşlar katıldı. Mehmet Aydoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu'ya gecenin onuruna teşekkür plaketi verdi.

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Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Toplum İzmir'de Mevlânâ Celaleddin-i Rumi'yi anma gecesi - Son Dakika

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