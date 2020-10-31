İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde sembol isim olan Buse, 9,5 saat sonra enkaz altından kurtarıldı. - Son Dakika

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde sembol isim olan Buse, 9,5 saat sonra enkaz altından kurtarıldı.
31.10.2020 00:34
İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde sembol isim olan Buse, 9,5 saat sonra enkaz altından kurtarıldı.
İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde sembol isim olan Buse, 9,5 saat sonra enkaz altından kurtarıldı. Yaralı olarak kurtarılan Buse, Galen Hastanesi'ne kaldırıldı. - İZMİR
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