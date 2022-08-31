İzmir'de bir kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü yeniden tutuklandı

Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir'de meydana gelen deprem anı bir kafenin güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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