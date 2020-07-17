İzmir'de meydana gelen depremde 7.kattan atlayan kişi öldü mü? - Son Dakika

İzmir'de meydana gelen depremde 7.kattan atlayan kişi öldü mü?

İzmir'de dün akşam meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sırasında Karabağlar'daki 7. kattaki evinde sarsıntılardan korkan bir kişi 7. kattan aşağıya atladı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, iddiaya göre akşam saatlerinde İzmir'de meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremden korktuğu ileri sürülen O.K.(31), 7'nci kattan aşağıya atladı. Bir otomobilin üstüne düşerek ağır yaralanan O.K., hastaneye kaldırıldı.

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DEPREM SIRASINDA NELER YAŞANDI?

Olay, dün saat 21.09 sıralarında İnönü Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, O.K. balkonda olduğu sırada, İzmir'de meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremden korkarak 7'nci kattan aşağıya atladı. O.K., şans eseri apartmanın yakınında bulunan bir otomobilin üzerine düşerek ağır yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR MU?

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, O.K.'yi ambulansa alarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan O.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Dün akşam İzmir'de meydana gelen depremde korkan bir kişi 7. kattan atladı
Karabağlar, Deprem, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 10:06 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de meydana gelen depremde 7.kattan atlayan kişi öldü mü? - Son Dakika
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