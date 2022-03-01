İzmir'de meydana gelen kazalar Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu kamerasında - Son Dakika
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İzmir'de meydana gelen kazalar Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu kamerasında

01.03.2022 10:54
İzmir'de meydana gelen kazalar Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu kamerasında

İzmir'de 2021 yılında 67 ölümlü ve 9 bin 875 yaralamalı trafik kazası meydana gelirken, bazı kazalar Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu kameraları tarafından görüntülendi.

İzmir'de 2021 yılında 67 ölümlü ve 9 bin 875 yaralamalı trafik kazası meydana gelirken, bazı kazalar Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu kameraları tarafından görüntülendi. Kazaların büyük çoğunluğunun, sürücülerin araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamaktan meydana geldiğini söyleyen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu, kaza oluş nedenlerine göre kentteki denetimlerin sürdürüldüğünü aktardı.

Geçtiğimiz yıl İzmir il genelinde toplam 9 bin 942 adet ölümlü ve yaralamalı trafik kazası meydana gelirken, bu kazaların 67'si ölümlü, 9 bin 875 tanesi de yaralamalı olarak kayıtlara geçti. Kazalara karışan araçların yüzde 44'ünü ise motosikletler oluştururken, yüzde 35 oranında otomobillerin karıştığı kazalar meydana geldi. Kazaların yüzde 21'inde de yayaların karıştığı gözlendi. Kentte görev yapan trafik birimlerinin de, kaza analiz ekiplerinin raporları doğrultusunda, kaza oluş şekillerine göre denetim planları oluşturulduğu bildirildi.

Kaza anları Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu kameralarında

Öte yandan 2021 yılında meydana gelen bazı trafik kazaları, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde özellikle hız ve trafik ışığı ihlali yapan araç sürücüleri ve yayaların kazalara karıştığı görüldü.

En büyük kaza sebebi hız ihlali

Kentte meydana gelen kazaların istatiksel olarak verilerini aktaran Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu, kazaların bir çoğunun yol ve trafik durumundan dolayı hız ayarlanmalarının yapılmamasından kaynaklı olduğunun altını çizdi. Özsagulu, "2021 yılı içerisinde il merkezinde 9 bin 942 yaralamalı ve ölümlü trafik kazası meydana geldi. Yine kazaların azaltılması amacıyla aynı yıl yaklaşık 2 milyon 500 bin araç ve sürücüsü trafik birimlerimizce incelenmiş ve denetlenmiştir. Bu denetleme neticesinde kazaların azaltılması amacına da 2022 yılında devam ediyoruz. Bu bağlamda trafik birimlerimizce oluşturduğumuz kaza analiz ekipleri marifetiyle kaza noktalarında, kaza oluş şekillerine göre denetim planları oluşturuyoruz. Vatandaşlarımızın da şunu bilmesini istiyoruz: Bizim gerçekleştirdiğimiz her denetim faaliyeti, yapılan incelemeler neticesinde oluşturulan faaliyetlerdir. Burada bizim tek amacımız, kural ihlalleri konusunda dikkat çekmek ve trafik kazalarını en aza indirgemektir. 2021 yılında meydana gelen yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarını incelediğimizde, en fazla araç sürücülerinin hızlarını azaltmaması neticesinde gerçekleşen ihmaller sebebiyle gerçekleştiğini görüyoruz. Daha sonra, şerit izleme kurallarına riayet etmemeden kaynaklı kazaların oluştuğunu gözlüyoruz" dedi.

Karşıyaka'da kurulan bir trafik denetim noktasında, trafik polislerinin çevirdiği bir araç sürücüsü de, kentteki trafik denetimlerinin kendilerini güvende hissetmesini sağladığını kaydetti. Sürücü, "İzmir'deki trafik denetimlerinden oldukça memnunuz. Ben Osmangazi'de ara sokakta oturuyorum mesela, orada bile trafik denetimi yapılıyor. Kendimizi daha güvende hissediyoruz. Sürücülerin hızlı gitmemesi, dikkatli olması lazım. Hızlı gidince de istediğin yere varamıyorsun. Kurallara uymak lazım. Ben emniyet kemerimi takmadan kontağı bile çalıştırmam" diye konuştu. - İZMİR

İzmir'de meydana gelen kazalar Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu kamerasında
İzmir'de meydana gelen kazalar Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu kamerasında
İzmir'de meydana gelen kazalar Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu kamerasında
İzmir'de meydana gelen kazalar Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu kamerasında
İzmir'de meydana gelen kazalar Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu kamerasında
İzmir'de meydana gelen kazalar Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu kamerasında
İzmir'de meydana gelen kazalar Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu kamerasında
İzmir'de meydana gelen kazalar Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu kamerasında
İzmir'de meydana gelen kazalar Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu kamerasında
İzmir'de meydana gelen kazalar Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu kamerasında

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Emniyet Müdürlüğü, Tragger, İzmir, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de meydana gelen kazalar Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu kamerasında - Son Dakika


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