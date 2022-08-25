Ege Üniversitesi Hastanesinin tavanlarından su akmaya devam ediyor - Son Dakika
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Ege Üniversitesi Hastanesinin tavanlarından su akmaya devam ediyor

25.08.2022 12:34
Ege Üniversitesi Hastanesinin tavanlarından su akmaya devam ediyor

İzmir'de meydana gelen sağanak yağmurun ardından su baskını yaşanan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, bugünde tavanlarından su aktığı görüldü.

İzmir'de meydana gelen sağanak yağmurun ardından su baskını yaşanan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, bugünde tavanlarından su aktığı görüldü. Personelin çalışmaları ile suyun tahliye edilmesinin ardından hastanede hasta kabulü, zor şartlar altında sürdürülüyor.

İzmir'de dün etkili olan ve yaklaşık 3 saat süren gök gürültülü sağanak yağış, birçok cadde ve sokakları adeta göle çevirmişti. Bornova'da bulunan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin bahçesini ve hastane koridorlarını da su basarken, hastaneye gelen vatandaşların yanı sıra, sağlık çalışanlarının da zor anlar yaşadığı anlar vatandaşlar tarafından çekilen cep telefonu görüntülerine yansımıştı.

Hastalar pantolon paçalarını sıvadı

Görüntülerde; sular içinde kalan sağlık çalışanlarının bir hastayı sedye ile taşıdığı, hastane içerisinde ve bahçesinde bulunan sağlık çalışanları ile vatandaşların yaşadığı zor anlar ile hastaların pantolon paçalarını sıvayarak işlemlerini yapmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Tavandan su akmaya devam ediyor

Dün meydana gelen su baskınının ardından bugün de hastanenin bazı bölümlerinde tavandan su aktığı görüldü. Hastane yönetiminin ise suyun aktığı yerlere plastik geri dönüşüm kutuları ile önlem almaya çalıştığı görüldü. Hastaların muayene için beklediği alanlarda tavandan su akması ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde dün gerçekleşen su tahliyesinin ardından bugün de zor şartlar altında hasta kabulünün sağlandığı görüldü. - İZMİR

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İZMİR'DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU İZMİR'DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki su baskınına dair yeni görüntüler ortaya çıktı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki su baskınına dair yeni görüntüler ortaya çıktı
Kaynak: İHA

Ege Üniversitesi, İzmir, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ege Üniversitesi Hastanesinin tavanlarından su akmaya devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ege Üniversitesi Hastanesinin tavanlarından su akmaya devam ediyor - Son Dakika
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