Son Dakika › Güncel › İzmir'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü - Son Dakika
İzmir'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü
6 saat önce
İzmir'in Urla ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:12 Kaynak: AA
İzmir'in Urla ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Efe Teldemir yönetimindeki, 35 AHN 363 plakalı otomobil, İzmir-Urla kara yolu Kalabak mevkisinde kontrolden çıkarak kaldırıma, ardından elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, araçta sıkışan Teldemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Bazı görgü tanıkları, sürücünün aşırı hız ve hatalı sollama yaparak ilerlediğini ileri sürdü.
Son Dakika TEM'de feci kaza! Direğe çarpan otomobil iki parçaya ayrıldı, sürücü can verdi Yeni aldığı ikinci el otomobili kül olan sürücü o anları gülerek anlattı İzmir'de son yılların en büyük cinsel içerikli kaçak ürün operasyonu gerçekleştirildi Olası İzmir depremi için korkutan rapor: Can kaybı 30 bini bulacak