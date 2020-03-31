İzmir'de meydanlar bomboş - Son Dakika

İZMİR'de, koronavirüsle mücadele kapsamında 'evde kal' çağrılarına uyulduğu gözlenirken, Konak, Gündoğdu ve Cumhuriyet meydanları boş kaldı.Dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında İzmirlilerin, 'evde kal' çağrılarına uyduğu gözlendi. Kentin en işlek cadde ve yolları ile günün her saati dolu olan meydanlarının boş kaldığı dikkati çekti. Konak, Gündoğdu ve Cumhuriyet meydanlarında kimsenin olmadığı gözlendi. Genellikle işe gidip, gelenlerin geçtiği meydanlar, güvercinlere kaldı. Dışarı çıkmak zorunda kalanların ise maske ve eldiven takarak, tedbir aldıkları görüldü.