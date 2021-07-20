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İzmir'de meydanlarda kurulan aşılama noktalarında vatandaşlar hem aşılarını oluyor hem bayramlaşıyor - Son Dakika

İzmir'de meydanlarda kurulan aşılama noktalarında vatandaşlar hem aşılarını oluyor hem bayramlaşıyor

20.07.2021 14:39
İzmir'de meydanlarda kurulan aşılama noktalarında vatandaşlar hem aşılarını oluyor hem bayramlaşıyor, System.String[]

Aşılanmanın hızlı ilerlediği kentlerden İzmir'de meydanlarda kurulan aşılama noktalarında vatandaşlar, hem bayramlaşma hem aşılarını olma imkanı buluyor.

Aşılanmanın hızlı ilerlediği kentlerden İzmir'de meydanlarda kurulan aşılama noktalarında vatandaşlar, hem bayramlaşma hem aşılarını olma imkanı buluyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan haritada en az bir doz aşısını olmuş nüfus oranı yüzde 72,1'e ulaşan İzmir'de en kısa sürede mavi kategoriye geçiş hedefiyle aşı kampanyasına hız verildi.

Bayram tatili sürecinde hastanelerdeki aşı polikliniklerinde 400 personel görev yaparken 35 mobil ekipteki 105 personel de ilçelerdeki meydanlar, işlek caddeler, vapur iskeleleri, tren ve metro istasyonları önüne aşılama noktası kurdu.

Kentin merkezi konumundaki Konak Meydanında vapur iskelesi önünde kurulan mobil ekip de bayramın birinci gününü oldukça yoğun geçiriyor.

İnsan sirkülasyonunun yoğun olduğu noktada görev yapan sağlık çalışanları, yoldan geçen vatandaşların bayramını kutlayarak aşı olup olmadıklarını soruyor. Tereddüt edenleri ikna eden sağlık çalışanları, hem vatandaşlarla bayramlaşmanın hem de aşıyla onları güven çemberine almanın mutluluğunu yaşıyor.

"Ailemizde bayramlaşmadan aşı yapmaya geldik"

Konak İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Doktor Nilüfer Tutuş, AA muhabirine, uzun zamandır mobil ekiplerle sahada görev yaptıklarını söyledi.

Konak ilçesinde önceki günlerde Alsancak Gar, metro istasyonları ve pazar yerlerinde uygulamalarının olduğunu, dün vapur iskelesi önüne kurdukları noktayla uygulamaya devam ettiklerini ifade eden Tutuş, "Sabah erkenden geldik. Ailemizle de bayramlaşamadık. Fırsatımız olmadı henüz. Yarın inşallah." diye konuştu.

Vatandaşların bayram sabahı kendilerini görünce şaşırdığını belirten Tutuş, "Aşıyı soğuk zincire uygun tutup tutmadığımızı, yan etkilerini merak ediyorlar. Tereddütleri oluyor ama konuşunca ikna ediyoruz." dedi.

İnsanların yürürken karşılarında doktor görünce aşı olmaya ikna olduğunu anlatan Tutuş, bu bayramın salgınla geçen son bayram olması temennisinde bulundu.

Tutuş, şunları kaydetti:

"Bir sonraki bayrama korona olmadan ulaşmayı diliyorum. Aşılarını herkesin bir an önce olmasını bekliyoruz. Çünkü bu aşı ne kadar kısa sürede yapılırsa etkinliği o kadar fazla olacak. Uzun zamana yayılırsa etkisi de azalmış olacak."

Türkiye'de aşılanma çok daha iyi

Sağlık çalışanının davetiyle aşı olmaya karar veren Ali Dönmez, ikinci dozunu olduğunu dile getirdi.

Daha önce aldığı randevusunu iptal ettirdiğini belirten Dönmez, "Nasıl olsa her yerde aşı olabiliyorum. Ben de sağlık çalışanıyla konuştum ve burada aşı olmaya karar verdim. Herkese tavsiye ederim. Hem kendinizi hem de ailenizi korursunuz." dedi.

Aşı olan bir diğer vatandaş Serkan Karabulut ise ilk dozunu olduğunu aktardı.

Daha önce iş yoğunluğu nedeniyle aşı olmaya fırsat bulamadığını söyleyen Karabulut, "Şu maskelerden kurtulmamız gerekiyor artık. Herkesin aşı olmasını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Türkiye'de ikamet izni bulunan İran vatandaşı Armıta Nekouri ise 1 yıldır Türkiye'de kaldığını, ülkesinde aşı olma imkanının yeterli olmadığını ifade ederek, "Türkiye'de ise çok iyi. Burada çok iyi organize olmuşlar. Türkiye'ye çok teşekkür ederim." dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Aşı Tablosu verilerine göre 20 Temmuz itibarıyla İzmir'de 4 milyon 295 bin 89 doz aşı uygulandı. Kentte 2 milyon 510 bin 932 kişiye 1. doz, 1 milyon 478 bin 965 kişiye 2 doz aşıları yapıldı.

İzmir'de meydanlarda kurulan aşılama noktalarında vatandaşlar hem aşılarını oluyor hem bayramlaşıyor
İzmir'de meydanlarda kurulan aşılama noktalarında vatandaşlar hem aşılarını oluyor hem bayramlaşıyor

COVIRAN Bereket, Türkiye, Bayram, İzmir, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık İzmir'de meydanlarda kurulan aşılama noktalarında vatandaşlar hem aşılarını oluyor hem bayramlaşıyor - Son Dakika


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