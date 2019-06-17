İzmir'de meyve sebze yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
1 saat önce
İzmir'in Tire'de ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, bir kişi yaralandı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:46 Kaynak: AA
'in Tire
'de ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mevlüt Pınar
'ın (51) kullandığı 35 M 2278 plakalı meyve sebze yüklü kamyonet Tire Organize Sanayi Bölgesi
yakınlarında devrildi.
Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, oğlu Cevdet Pınar (19) ağır yaralandı.
Yaralı, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Tire Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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