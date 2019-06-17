Son Dakika Haberleri: İzmir'de meyve sebze yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'de meyve sebze yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

İzmir'in Tire'de ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

İzmir'de meyve sebze yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
İzmir'in Tire'de ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mevlüt Pınar'ın (51) kullandığı 35 M 2278 plakalı meyve sebze yüklü kamyonet Tire Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında devrildi.
Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, oğlu Cevdet Pınar (19) ağır yaralandı.
Yaralı, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:46 Kaynak: AA
Tire, İzmir
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Servis şoförü, "Kediyi ezdin" diyen genç kadına kabusu yaşattı! 19 yaşındaki genç, tartıştığı annesini boynundan bıçaklayarak öldürdü Ayrıldığı nişanlısını öldürüp intihar etti! Siverek'te, 4 kişinin öldüğü silahlı aşiret kavgasının görüntüleri ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 14:10:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de meyve sebze yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]