İzmir'de meyve ve sebze yüklü kamyonet kamyona çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

İzmir'de meyve ve sebze yüklü kamyonet kamyona çarptı: 1 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde meyve ve sebze yüklü kamyonetin park halendeki süt ürünleri yüklü kamyona çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

İzmir'de meyve ve sebze yüklü kamyonet kamyona çarptı: 1 yaralı, System.String[]

İzmir'in Bornova ilçesinde meyve ve sebze yüklü kamyonetin park halendeki süt ürünleri yüklü kamyona çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Baran Kaçak'ın (25) kullandığı meyve ve sebze yüklü 35 AHV 484 plakalı kamyonet, Ege Üniversitesi viyadüğünde, lastiğinin patlaması sonucu emniyet şeridinde park halinde olan Talip Şimşek yönetimindeki 35 TNG 77 plakalı süt ürünleri yüklü kamyona çarptı.

Bunun üzerine devrilen kamyonette ürünler yola saçılırken yaralanan Baran Kaçak, Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza sonrasında yola saçılan meyve ve sebzeler, Kaçak'ın yakınları tarafından toplandı.

Temizleme çalışması sırasında trafik ekipleri yolda kaza yaşanmaması için önlem aldı.

Ege Üniversitesi, Kamyonet, Bornova, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2020 08:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de meyve ve sebze yüklü kamyonet kamyona çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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