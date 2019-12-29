İzmir'de mezarlığa çirkin saldırı - Son Dakika
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İzmir'de mezarlığa çirkin saldırı

6 saat önce

İzmir'de mezarlığa çirkin saldırıİzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Işıkkent Mezarlığı'ndaki yaklaşık yüz kadar mezar taşı, kimliği belirlenemeyen şahıs veya şahıslar tarafından kırıldı.

İzmir'de mezarlığa çirkin saldırı

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Işıkkent Mezarlığı'ndaki yaklaşık yüz kadar mezar taşı, kimliği belirlenemeyen şahıs veya şahıslar tarafından kırıldı.

Olay, perşembe günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen şahıs veya şahıslar, gece mezarlığa girerek 10'uncu adada bulunan yüze yakın mezar taşını kırıp, mezarlıklara da zarar vererek kayıplara karıştı. Cuma günü mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlar, tahrip edilen mezar taşlarını gördü ve durumu polise bildirdi. Mezarlıkta çalışma yapan ekipler, şüphelileri bulmak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İzmir'de mezarlığa çirkin saldırı

Bornova, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 01:08 Kaynak: DHA
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