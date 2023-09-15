İnsanlığınız batsın! 1 günlük bebeği mezarlığa bıraktılar - Son Dakika

İnsanlığınız batsın! 1 günlük bebeği mezarlığa bıraktılar

Son Güncelleme: 15.09.2023 10:02

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan bir mezarlıkta, ağlama sesleri üzerine yapılan ihbar sonucu 1 günlük olduğu belirlenen erkek bir bebek bulundu. Bebeğin sağlık durumu iyi olduğu bildirilirken, polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir'in Narlıdere ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi Çınar Sokak'ta bulunan Yeniköy Mezarlığı'ndan saat 00.30 sıralarında bebek ağlama sesleri geldi. Çevrede oturan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin mezarlıkta yaptığı incelemede, ilk belirlemelere göre 1 günlük olduğu tahmin edilen bebek bulundu.

İzmir'de mezarlıkta terk edilen 1 günlük bebek bulundu

SAĞLIK DURUMU İYİ

Mezarlığa gelen sağlık ekipleri, erkek olduğu belirtilen bebeği Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümüne götürdü. Burada tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İzmir'de mezarlıkta terk edilen 1 günlük bebek bulundu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler, 1 günlük bebeği bırakan kişi veya kişileri tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Polis, Sağlık, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İnsanlığınız batsın! 1 günlük bebeği mezarlığa bıraktılar - Son Dakika
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