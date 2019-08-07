Son Dakika Haberleri: İzmir'de midibüs ile kamyonet çarpıştı: 14 yaralı
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İzmir'de midibüs ile kamyonet çarpıştı: 14 yaralı

1 saat önce

İzmir'in Kınık ilçesinde yolcu midibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

İzmir'de midibüs ile kamyonet çarpıştı: 14 yaralı, System.String[]
İzmir'in Kınık ilçesinde yolcu midibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Halil Tekin'in kullandığı 35 F 9425 plakalı midibüs, Bergama- Soma kara yolu Poyracık Kavşağında, Recep Gülüm yönetimindeki 10 Y 0257 plakalı kamyonetle çarpışarak devrildi.
İki aracın sürücüsünün de dahil olduğu 14 kişi yaralandı.
Ambulansla Bergama Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 13'ü ayakta tedavinin ardından taburcu edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan bir yaralının ise tedavisi sürüyor.
Kınık, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:03 Kaynak: AA
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