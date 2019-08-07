İzmir'de midibüs ile kamyonet çarpıştı: 14 yaralı
1 saat önce
İzmir'in Kınık ilçesinde yolcu midibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.
İzmir Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:03 Kaynak: AA
'in Kınık
ilçesinde yolcu midibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Halil Tekin
'in kullandığı 35 F 9425 plakalı midibüs, Bergama- Soma
kara yolu Poyracık
Kavşağında, Recep Gülüm yönetimindeki 10 Y 0257 plakalı kamyonetle çarpışarak devrildi.
İki aracın sürücüsünün de dahil olduğu 14 kişi yaralandı.
Ambulansla Bergama Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 13'ü ayakta tedavinin ardından taburcu edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan bir yaralının ise tedavisi sürüyor.
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