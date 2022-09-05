İzmir'de okullarda uyum eğitimi başladı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de okullarda uyum eğitimi başladı

05.09.2022 12:04

İzmir'de Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) anasınıfı ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için düzenlenen uyum eğitimi, velilere yönelik gerçekleştirilen seminerlerle başladı.

İzmir'de Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) anasınıfı ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için düzenlenen uyum eğitimi, velilere yönelik gerçekleştirilen seminerlerle başladı.

Uyum eğitimi kapsamında veliler, çocuklarıyla sabah saatlerinden itibaren okul binalarına geldi.

Okula başlamanın mutluluğunu yaşayan minikler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğretmenleri eşliğinde eğitim görecekleri sınıflara girdi.

Veliler, çocuk-aile-öğretmen iş birliğinin artırılması amacıyla bu yıl ilk defa düzenlenen uygulama kapsamında okulların seminer salonlarında bilgilendirildi. Velilere okul ortamı, eğitim-öğretim faaliyetleri, etkinlikler ve kazanımlar anlatıldı.

Bayraklı ilçesindeki Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl İlkokulu'nda gerçekleştirilen seminere katılan velilerden Hatice Kahraman, çocuğunun okuldaki ilk günü olduğu için heyecan duyduğunu söyledi.

Okul sıralarına tekrar oturmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Kahraman, "Veli olarak çocukları anlamak için güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Kızım da beni burada görünce daha bir sakinleşti, daha rahat okula geldi. Beraber ilk defa oturduk. Benden sonra belki kızım oturacak bu sıraya. Çocukları yalnız bırakmamak açısından ve okuldaki başarısı, güveni açısından ailelerin okulda olması bence çok güzel bir şey." ifadelerini kullandı.

Veli Buket Şinal Bilgi de uygulamanın faydalı olacağına inandığını ifade etti.

YORUMLAR
500
Sincan'da 640 çocuğa toplu sünnet Sincan'da 640 çocuğa toplu sünnet TDP İzmir İl Başkanı ve 12 ilçe başkanı istifa etti TDP İzmir İl Başkanı ve 12 ilçe başkanı istifa etti Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Çocuk, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de okullarda uyum eğitimi başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:57 Beşiktaş maçında yaşanan olaylara ilişkin Ankaragücü'nden açıklama: Asla tasvip etmiyoruz
17:54 Uyarıları dinlemeyen Meksikalıyı timsah parçaladı
17:35 Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı! 5 futbolcu listeye eklenmedi
17:33 Şevket Çoruh'tan 16 yıldır oynadığı Arka Sokaklar'a veda: Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm
17:01 Şarkıcı Yeliz hastalığını ilk kez açıkladı: Kan testinden sonra lösemi olduğumu öğrendim
16:47 CHP liderinin "Uzlaşılırsa ben adaylığa hazırım" sözleri muhalifleri çılgına çevirdi: Kılıçdaroğlu aday olma
16:46 Silivri Cezaevi'nin adı 'Marmara' oldu! Belediye Başkanı talep etmişti
16:42 Fenerbahçe, Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı! Jesus yeni transferin üzerine çizik atarak kadroya almadı
16:41 Ankaragücü maçında saldırgan taraftara müdahale eden Josef, sessizliğini bozdu: Neden kart gördüğümü anlamakta güçlük çekiyorum
16:31 Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kötü ekonomi' yorumu: Toplumun yüzde 90'ı namaz kılmıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 18:17:52. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de okullarda uyum eğitimi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement