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İzmir'de milyonluk kaçak sigara operasyonu - Son Dakika

İzmir'de milyonluk kaçak sigara operasyonu

13.02.2022 16:29
İzmir'de milyonluk kaçak sigara operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü çatısı altındaki Tütün Özel Ekip, ilk operasyonunu İzmir'de faaliyette olmayan özel okula ait spor salonunda gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü çatısı altındaki Tütün Özel Ekip, ilk operasyonunu İzmir'de faaliyette olmayan özel okula ait spor salonunda gerçekleştirdi. Operasyonda 1 milyon 472 bin adet kaçak sigara ve 12 milyon 100 bin adet makaron ele geçirilirken, kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon TL olduğu belirlendi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü çatısı altında kaçak tütün ve tütün ürünleriyle mücadele amacıyla kurulan Tütün Özel Ekip, ilk operasyonunu İzmir'de gerçekleştirdi. İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile ortak yapılan operasyonda, artık faaliyette olmayan bir özel okulun spor salonunda 1 milyon 470 bin doldurulmuş sigara ile 12 milyon 100 bin makaron ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon TL olduğu ifade edildi. Öte yandan kaçakçıların şüphe çekmemek için kaçak tütün ürünlerini okulun spor salonunda depoladıkları öğrenildi.

Yasal işlem başlatıldı

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışan ekipler, kaçak tütün ürünleri imal ettiği bilgisi alınan şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelilerin kullandığı bir minibüsün sefer yaptığı adresleri belirleyen ekipler, artık faal durumda olmayan bir özel okulun spor salonunda çok sayıda doldurulmuş sigara ve makaron bulunduğunu tespit etti. Hem minibüse hem de spor salonuna yapılan operasyonlarda, koliler içerisinde toplam 1 milyon 470 bin doldurulmuş sigara ile kaçak sigara üretiminde kullanılan 12 milyon 100 bin makaron ele geçirildi. Konu hakkında yürütülen soruşturmaya İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam edilirken, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. Gümrük Muhafaza ekiplerinin yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerinin de yer aldığı Tütün Özel Ekip tarafından yürütülen çalışmalara hız kesmeden devam edileceği bildirildi. - İZMİR

İzmir'de milyonluk kaçak sigara operasyonu
İzmir'de milyonluk kaçak sigara operasyonu
İzmir'de milyonluk kaçak sigara operasyonu

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Ticaret Bakanlığı, Kaçak Sigara, Tütün, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de milyonluk kaçak sigara operasyonu - Son Dakika


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