İzmir'de Mini Şampiyonlar Ligi
1 saat önce
ALTINORDU'nun 5-7 Nisan tarihleri arasında düzenleyeceği 6. Uluslararası U12 İzmir Cup, bir kez daha dünyaca ünlü kulüplerin 12 yaş altı takımlarına ev sahipliği yapacak.
ALTINORDU'nun 5- 7 Nisan
tarihleri arasında düzenleyeceği 6. Uluslararası U12 İzmir
Cup, bir kez daha dünyaca ünlü kulüplerin 12 yaş altı takımlarına ev sahipliği yapacak. İtalya
'dan Milan
, Parma
ve Lazio
, İspanya
'dan Valencia
, Hollanda
'dan Ajax
ve PSV Eindhoven
, İngiltere
'den Southampton
, Chelsea
, Leicester City
ve Manchester City
, Hırvatistan
'dan Dinamo Zagreb
, İskoçya'dan Celtic
ve Glasgow Rangers
, Almanya
'dan Hamburg, Fransa
'dan Monaco, Montpellier
ve Marsilya
, Portekiz
'den Porto
, Rusya
'dan ise Zenit
ve Krasnodar
gibi Avrupa
futbolunun en önemli kulüpleri İzmir'de buluşacak.
Turnuvada toplam 24 farklı ülkeden 72 U12 takımı mücadele edecek. Katılımları kesinleşen 50 Avrupa ekibi Selçuk
'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde gerçekleştirilecek organizasyonda boy gösterecek. İzmir Cup'ta ülkemizden ise 22 takım yer alacak. Altınordu
'nun yanı sıra Göztepe, Altay
, Karşıyaka
, Bucaspor
ve İzmirspor
'un da yer alacağı turnuvada Süper Lig'den Beşiktaş
, Fenerbahçe
, Galatasaray
, Bursaspor
, Kayserispor
, Akhisarspor, Kasımpaşa
, Antalyaspor
, Konyaspor
ve Çaykur Rizespor
, 3 gün boyunca kupa mücadelesi verecek. Turnuvada toplamda 1500'ün üzerinde çocuk futbol coşkusu yaşayacak. Geçen yıl organizasyonun açılışına eski ünlü futbolcu Alex katılmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:50 Kaynak: DHA
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