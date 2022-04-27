Minibüs ile motosikletin çarpışma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Minibüs ile motosikletin çarpışma anı güvenlik kamerasında

27.04.2022 17:28

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yolcu minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yolcu minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Evka 5-Karşıyaka hattında çalışan 35 M 8284 plakalı minibüs, Girne Caddesi üzerinden dönüş yaptığı sırada Mustafa Özkan'ın kullandığı motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak devrilen motosikletteki sürücü yaralandı.

Sağlık ekiplerinin özel bir hastaneye kaldırdığı yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaza anı, cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Minibüs ile motosikletin çarpışma anı güvenlik kamerasında
Minibüs ile motosikletin çarpışma anı güvenlik kamerasında
Minibüs ile motosikletin çarpışma anı güvenlik kamerasında

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Minibüs ile motosikletin çarpışma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika


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