Son Dakika Haberleri: izmir'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
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izmir'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

57 dakika önce

İZMİR'in Buca ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

izmir'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı, System.String[]

İZMİR'in Buca ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Buca Gaziosmanpaşa Caddesi ile Yavuz Sultan Selim Caddesi'ni birleştiren kavşakta meydana geldi. Okan Bölek yönetimindeki Evka 1 - Bozyaka SSK hattında çalışan 35 M 9159 minibüs, O.K.E. yönetimindeki 35 AIT 712 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ekisiyle, yolcu minibüsü devrildi, otomobil ise yolun hemen yanında bulunan Buca Endüstri Meslek Lisesi'nin bahçesine düştü. Kazada, minibüste bulunun bir kişi hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptığı 8 yaralı ise çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Görüntülere minibüsün kavşaktan geçtiği sırada otomobille çarpışma anı ve minibüsün savrularak takla atma anları yansıyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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(Güvenlik kamera görüntüsü)
-Kaza anı (24 saniye ve sonrası)
Haber: İZMİR,


Buca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 08:33 Kaynak: DHA
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