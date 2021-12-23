İzmir'de minibüs tarifelerine yüzde 25 zam gelirken, bugünden itibaren uygulanacak tarifenin ardından en düşük indi-bindi ücreti 4 liradan 5 liraya yükseltildi.
İzmir'de minibüs ücretlerine yüzde 25 zam gelirken, İzmir Minibüsçüler Odası Başkan Vekili Kader Atlı, daha önce alınan 1 TL'lik zam kararının bugünden itibaren geçerli olacağını ve yeni tarife ile birlikte indi-bindi ücretinin 4 liradan 5 liraya yükseldiğini açıkladı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › İzmir'de minibüs ücretlerine yüzde 25 zam: İndi-bindi 5 TL oldu - Son Dakika