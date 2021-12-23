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İzmir'de minibüs ücretlerine yüzde 25 zam: İndi-bindi 5 TL oldu - Son Dakika

İzmir'de minibüs ücretlerine yüzde 25 zam: İndi-bindi 5 TL oldu

23.12.2021 08:48
İzmir'de minibüs ücretlerine yüzde 25 zam: İndi-bindi 5 TL oldu

İzmir'de minibüs tarifelerine yüzde 25 zam gelirken, bugünden itibaren uygulanacak tarifenin ardından en düşük indi-bindi ücreti 4 liradan 5 liraya yükseltildi.

İzmir'de minibüs tarifelerine yüzde 25 zam gelirken, bugünden itibaren uygulanacak tarifenin ardından en düşük indi-bindi ücreti 4 liradan 5 liraya yükseltildi.

İzmir'de minibüs ücretlerine yüzde 25 zam gelirken, İzmir Minibüsçüler Odası Başkan Vekili Kader Atlı, daha önce alınan 1 TL'lik zam kararının bugünden itibaren geçerli olacağını ve yeni tarife ile birlikte indi-bindi ücretinin 4 liradan 5 liraya yükseldiğini açıkladı.

(İHA)

İzmir'de minibüs ücretlerine yüzde 25 zam: İndi-bindi 5 TL oldu

Türk Lirası, Minibüs, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'de minibüs ücretlerine yüzde 25 zam: İndi-bindi 5 TL oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de minibüs ücretlerine yüzde 25 zam: İndi-bindi 5 TL oldu - Son Dakika
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