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İzmir'de minibüs ücretlerine zam: İndi-bindi 4 lira oldu - Son Dakika

İzmir'de minibüs ücretlerine zam: İndi-bindi 4 lira oldu

31.05.2021 22:46
İzmir'de minibüs ücretlerine zam: İndi-bindi 4 lira oldu, System.String[]

İzmir'de minibüs tarifelerine yüzde 12 zam gelirken, yarından itibaren uygulanacak tarifenin ardından en düşük indi-bindi ücreti 3,5 liradan 4 liraya yükseltildi.

İzmir'de minibüs tarifelerine yüzde 12 zam gelirken, yarından itibaren uygulanacak tarifenin ardından en düşük indi-bindi ücreti 3,5 liradan 4 liraya yükseltildi.

Tam kapanma uygulaması sırasında ertelenen İzmir'de minibüs tarifesine uygulanacak zamlar, yarından itibaren geçerli olacak. Minibüsçü esnafı daha önce alınan zam kararını yarından itibaren uygulama kararı alırken, yüzde 12'lik zam artışıyla birlikte en düşük indi-bindi ücreti 3,5 liradan 4 liraya yükseltildi.

Yeni tarifeli indi-bindi ücretleri minibüslere asılmaya başlanırken, zam kararının yükselen maliyetler yüzünden alındığı bildirilmişti.

(İHA)

İzmir'de minibüs ücretlerine zam: İndi-bindi 4 lira oldu

Minibüs, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'de minibüs ücretlerine zam: İndi-bindi 4 lira oldu - Son Dakika


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