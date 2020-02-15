İzmir'de minibüse çarparak takla atan otomobil sürücüsü öldü - Son Dakika

İzmir'in Çiğli ilçesinde park halindeki minibüse çarparak takla atan otomobilin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.



Kaza, gece saatlerinde Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emir Viran (21) idaresindeki 35 AIC 436 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 35 S 01788 plakalı minibüse çarptı, minibüs de önündeki bir başka park halindeki 35 DAK 09 plakalı otomobile çarptı. Yaşanılan kaza sonrası Viran'ın kullandığı otomobil takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Viran'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.



Öte yandan, yapılan incelemelerin ardından Viran'ın cansız bedeni olay yerine çağırılan cenaze aracı ile İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine götürülürken, otomobil de çekici vasıtasıyla kaza bölgesinden kaldırıldı. - İZMİR