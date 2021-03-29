Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, eşi yaralandı - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin Suriye uyruklu sürücüsü hayatını kaybetti, hamile eşi ağır yaralandı.
Ahmet el-Cuma (24) yönetimindeki 35 MA 5178 plakalı motosiklet, Ödemiş- Kiraz kara yolu Yolüstü Mahallesi yakınlarında A.Ç. yönetimindeki 35 ATM 697 plakalı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, el-Cuma'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ağır yaralanan ve hamile olduğu öğrenilen sürücünün eşi Yasemin el-Cuma (21) ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hamille kadın, buradaki müdahalenin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
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