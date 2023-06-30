İzmir'de minibüsle otomobil çarpıştı: 4 ölü, 5'i ağır 21 yaralı

İzmir'in Menderes ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, yaralanan 5'i ağır 21 kişi hastaneye kaldırıldı.
Gaziemir ilçesinden Torbalı yönüne ilerleyen otomobil, Kısık Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak önce refüje sonra karşı şeritteki minibüse çarptı. Kazada otomobildeki 3 kişi ile minibüsteki 1 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 21 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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