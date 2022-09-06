MOTOSİKLETLİ ÇİFT, KENDİLERİNE ÇARPIP KAÇAN SÜRÜCÜDEN ÖZÜR BEKLİYOR

İZMİR'de, minibüsün bindikleri motosiklete çarpıp kaçması sonucu Mehmet Tunçkır (65) ve Hatice Tunçkır (57) yaralandı. Tedavilerinin ardından taburcu edilen Tunçkır çifti, kendilerine çarpan sürücünün özür dilemesini istediklerini söyledi.

Bayraklı ilçesinde manav işleten Mehmet Tunçkır, 2 Eylül günü saat 07.30 sıralarında, eşi Hatice'yi doktor randevusu için motosikletleriyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürmek üzere yola çıktı. Altınyol'a geldiklerinde Tunçkır'ın kullandığı 09 AAR 906 plakalı motosiklete minibüs çarpıp kaçtı. Mehmet Tunçkır kolundan, Hatice Tunçkır ise kolu, yüzü, sağ elinin baş parmağı ve omzundan yaralandı. Hatice Tunçkır'ın omzunda kırık olduğu belirlendi. Tunçkır çifti, çağırılan ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çift, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polis, kaçan minibüs sürücüsünün tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

'BİRAZ DAHA HIZLI OLSAYDIM DAHA KÖTÜ OLABİLİRDİ'

Mehmet Tunçkır, kendilerine çarpıp kaçan sürücüden şikayetçi olduklarını söyleyerek, "Motosikletle 3 şeritli yolun sağ şeridinde gidiyorduk. Orta şeritten bir panelvan bir anda üzerimize kırdı. Ne olduğunu anlamadım. Sadece 'Eyvah' diyebildim. 5 takla attık. Hemen polisler geldi. Eşim yaralanmıştı. Onu öyle görünce çok kötü oldum. Eğer bize vuran sürücü gelip 'Geçmiş olsun' deseydi, onu affederdim. Ancak, çarpıp kaçtığı için onu affetmiyorum. İnsan bir geçmiş olsun demez mi? Kazayı eşime göre daha az hasarla atlattım. Hızım çok değildi. Biraz daha hızlı olsaydım daha kötü olabilirdi. Polis merkezine gidip şikayetçi oldum" dedi. Sürücüden özür beklediklerini belirten Tunçkır, "Evimize gelsin, 'Mehmet Amca geçmiş olsun', 'Yanlışlıkla oldu, görmedim' desin. Gelip, helallik istesin, yine hakkımı helal ederim. Kimseden bir maddi beklentimiz yok. Yapılan hareket insanlık dışı. Direkt olarak kaçmasını insanlığa sığdıramıyorum. Eşim kazadan sonra kendi ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor. Her şeyine kızım yardımcı oluyor. Bu durum herkesin başına gelebilir. Adı üzerinde kaza" diye konuştu.

'EŞİMİN EYVAH DEMESİNİ HATIRLIYORUM'

Hatice Tunçkır da yaşadıklarını anlatarak, "Eşimin 'Eyvah' dediğini hatırlıyorum. Sonra kendimi yerde takla atarken buldum. Gözümdeki gözlüğüm parçalanmış. Elimde 20 dikiş var. Yüzümde yaralar var. Sol omzumda kırık var. Vücudumun çok yerinde yaralar var. Bize çarpan aracı hiç görmedim. Ben geceleri acıdan uyuyamazken, bizi bu hale getiren kişi geceleri nasıl rahat uyuyor çok merak ediyorum. Evimize gelsin bir 'geçmiş olsun' desin. Bu çok zor mu? İnsana insan değeri vermediği için şikayetçi olduk. Tek isteğim bir an önce bulunması" dedi. (DHA)