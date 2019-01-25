İzmir'de Minibüsün Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti
1 saat önce
İzmir'in Balçova ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
İzmir'in Balçova ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
H.G'nin kullandığı 35 S 87266 plakalı servis minibüsü, Balçova otoban çıkışında, yolun karşısına geçmeye çalışan Hanife Gökhasan'a (37) çarptı.
Olay yerine giden 112 acil servis ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Gökhasan'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Sürücü H.G. ise Balçova Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:38 Kaynak: AA
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